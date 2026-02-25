Casas da Mulher Vila Galvão e Recreio São Jorge recebem inscrições para curso de empreendedorismo pelo Sebrae

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae, está recebendo inscrições para o curso gratuito de empreendedorismo, que ocorrerá em meados de março, das 13h às 17h, nas unidades Vila Galvão (rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 – Jardim Vila Galvão) e Recreio São Jorge (rua das Margaridas, s/nº, praça da Lua) das Casa da Mulher Guarulhense.

O objetivo da iniciativa da Prefeitura de Guarulhos é que as participantes transformem suas habilidades e atividades em uma oportunidade de negócio. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2472-1213.

As aulas ocorrerão ao longo de cinco encontros. No Recreio São Jorge, elas serão às segundas e quartas-feiras, dias 16, 18, 23, 25 e 30 de março. Já na unidade da Vila Galvão, as aulas estão previstas para terças e quintas-feiras, dias 17, 19, 24, 26 e 31 também próximo mês.

Entre os assuntos abordados estarão características do empreendedor e protagonismo feminino; planejamento do negócio, finanças, marketing e a importância da formalização do negócio como microempreendedor individual (MEI).