Casa do Emprego Vila Augusta disponibiliza 30 vagas de trabalho nesta sexta

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Casa do Emprego, anuncia a abertura de vagas disponíveis em diversas áreas. Os interessados devem comparecer nesta sexta-feira (29), a partir das 9h, na unidade Vila Augusta (avenida Antônio Iervolino, nº 225).

A empresa do grupo DeMelo está oferecendo 30 vagas distribuídas entre os cargos de analista de recursos humanos, controlador de acesso e operador de monitoramento. Os benefícios oferecidos pelas empresas podem incluir: ticket alimentação, participação nos lucros, assistência odontológica, cesta básica, entre outros.

Para se candidatar às vagas é necessário levar RG, CPF e currículo atualizado impresso. Durante a ação de empregabilidade, os candidatos terão a oportunidade de realizar entrevistas com os recrutadores da empresa, otimizando o processo seletivo.

Serviços

Data: Sexta-feira – 29 de maio

Horário: das 9h às 13h.

Local: Casa do Emprego unidade Vila Augusta – avenida Antônio Iervolino, nº 225.

Documentos necessários: RG, CPF e currículo impresso.