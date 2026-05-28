Início Economia Emprego Casa do Emprego Vila Augusta disponibiliza 30 vagas de trabalho nesta sexta

Casa do Emprego Vila Augusta disponibiliza 30 vagas de trabalho nesta sexta

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Ivanildo Porto/PMG

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Casa do Emprego, anuncia a abertura de vagas disponíveis em diversas áreas. Os interessados devem comparecer nesta sexta-feira (29), a partir das 9h, na unidade Vila Augusta (avenida Antônio Iervolino, nº 225).

A empresa do grupo DeMelo está oferecendo 30 vagas distribuídas entre os cargos de analista de recursos humanos, controlador de acesso e operador de monitoramento. Os benefícios oferecidos pelas empresas podem incluir: ticket alimentação, participação nos lucros, assistência odontológica, cesta básica, entre outros.

Para se candidatar às vagas é necessário levar RG, CPF e currículo atualizado impresso. Durante a ação de empregabilidade, os candidatos terão a oportunidade de realizar entrevistas com os recrutadores da empresa, otimizando o processo seletivo.

Serviços

Data: Sexta-feira – 29 de maio
Horário: das 9h às 13h.
Local: Casa do Emprego unidade Vila Augusta – avenida Antônio Iervolino, nº 225.
Documentos necessários: RG, CPF e currículo impresso.

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