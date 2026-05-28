Prefeitura realiza evento de adoção de cães e gatos neste sábado em Bonsucesso

Gatos e cães em busca de uma nova família estarão esperando seus novos tutores no sábado (30), das 10h às 16h, no evento de adoção promovido pela Prefeitura no Abrigo Municipal da Subsecretaria de Bem-Estar Animal, na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, no Jardim do Triunfo.

Todos os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados, vermifugados e identificados com microchip. Para adotar é necessário der maior de 18 anos, levar documento de identificação pessoal com foto comprovante de endereço.

Para quem quiser levar gatos para casa, recomenda-se levar uma caixa de transporte para evitar possíveis fugas. Para cães, o ideal é levar uma guia também para manter a segurança do animal no trajeto até a nova casa.

A cada animal adotado, abre-se vaga no abrigo para que outro animal em situação de vulnerabilidade seja acolhido.

Serviço

Evento de adoção de cães e gatos

Sábado, dia 30, das 10h às 16h

Local: Abrigo Municipal da Subsecretaria de Bem-Estar Animal

Rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Jardim do Triunfo.