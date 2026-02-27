Prefeitura realiza evento de adoção de cães e gatos neste sábado, no Bonsucesso

O abrigo de animais da Prefeitura de Guarulhos, no Bonsucesso, realiza neste sábado (28), das 10h às 16h, evento de adoção de cães e gatos. Estarão disponíveis animais adultos e filhos, todos vacinados, castrados, vermifugados e identificados com microchip.

Para adotar é necessário ter idade a partir de 18 anos, apresentar documento pessoal com foto, comprovante de endereço e preencher termo de responsabilidade sobre o bem-estar do pet. Para adotar gatos é recomendável levar caixa de transporte pra evitar fugas. O evento é organizado pelo Departamento de proteção Animal.

Serviço

Evento de adoção de cães e gatos

Sábado, dia 28, 10h às 16h

Abrigo Dpan (rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso