Prefeitura acelera obras no córrego Cocho Velho no Jardim Presidente Dutra

As obras de canalização do córrego Cocho Velho, na região do Jardim Presidente Dutra, seguem em ritmo acelerado para prevenir alagamentos e beneficiar toda a população.

A ação executada pela SIURB (Secretaria de Infraestrutura Urbana) inclui a ampliação das margens e o aprofundamento da calha do córrego, a implantação de talude e canalização, além de melhorias no entorno com as equipes de zeladoria da SAR (Secretaria de Administrações Regionais).

Localizado entre a avenida Papa João Paulo I e a rodovia Presidente Dutra, o córrego está sendo canalizado com a tecnologia Bolsacreto, sistema construtivo que utiliza bolsas de material geotêxtil de alta resistência preenchidas com concreto ou argamassa, permitindo a moldagem direta no local da obra, inclusive em áreas submersas ou de difícil acesso, eliminando a necessidade de ensecadeiras para drenagem do ambiente.

Quando ficar pronta, a canalização total do córrego Cocho Velho irá beneficiar a população que mora nas regiões do Jardim Presidente Dutra, Morro do Piolho, Vila do Sapo e Parque São Luís.