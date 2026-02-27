Mulheres com fibromialgia expressam suas emoções em vivência realizada pela Prefeitura

Nesta sexta-feira (27) a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão promoveu a 3ª edição da vivência arte terapêutica gratuita Mulheres de Fibra: Transformando Dor em Cor para um grupo de mulheres diagnosticadas com fibromialgia, em sua sede, no Macedo. A proposta foi possibilitar que as participantes expressassem suas emoções através da pintura em aquarela, em um ambiente seguro com espaço para conversa e compartilhamento de experiências, formando uma rede de apoio entre elas.

A fibromialgia é uma síndrome que se manifesta com dor em todo o corpo, fadiga, ansiedade, entre outros sintomas, e que recentemente foi reconhecida nacionalmente como uma deficiência. Em Guarulhos, a lei municipal nº 8.320/2024 estabelece que as pessoas nesta condição têm direito aos benefícios e às proteções legais conferidas às pessoas com deficiência.

De acordo com a subsecretária Mayara Maia, “a fibromialgia é uma condição que muitas vezes é invisível aos olhos, mas profundamente sentida por quem convive com a dor todos os dias. Esta vivência é um espaço de acolhimento, escuta e fortalecimento emocional. Ao transformar dor em cor, essas mulheres reafirmam sua força, sua identidade e seu direito ao cuidado”, afirmou a gestora.

Arteterapia

O grupo realizou um relaxamento através do controle da respiração e cada participante escolheu um cartão com mensagens motivacionais positivas, sendo convidado a expressar seus sentimentos, desaguando-os livremente em um papel em branco através das pinceladas de aquarela.

Na sequência, as mulheres receberam uma folha com o desenho de uma silhueta feminina para colorirem conforme se enxergam no mundo. Tal atividade ocorreu também em referência ao mês dedicado à mulher e que se encontra a dois dias de começar.

Integrando a iniciativa pela primeira vez, Mônica Paz Angelo, de 56 anos, foi diagnosticada com fibromialgia em 2010. Moradora do Jardim São Domingos e aposentada por invalidez, ela soube do evento por meio de uma amiga e o considerou muito acolhedor.

Formada em gestão em planejamento ambiental e mãe de dois filhos já formados, Mônica desenhou um vaso com flores, tendo a chuva e o sol compondo o cenário. Ela revelou que extravasou a esperança na pintura, significando que está em processo de floração, recebendo energia do sol para revigorar-se e atravessando os obstáculos da vida com os pingos da chuva.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.