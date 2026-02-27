Mostra Autores Aniversariantes celebra escritores nascidos em março na Biblioteca Cidade Seródio

Entre os próximos dias 3 e 31, a Biblioteca Cidade Seródio realiza a mostra “Autores Aniversariantes – Vamos juntos celebrar os escritores de março”. A iniciativa celebra escritores que nasceram neste mês e que marcaram a história da literatura, reunindo obras de diferentes gêneros e estilos para oferecer ao público a oportunidade de conhecer ou revisitar autores que fazem aniversário ao longo do mês.

A mostra propõe uma experiência de valorização da leitura e da literatura como patrimônio cultural, incentivando o acesso ao livro e ao contato com diferentes vozes literárias. O público poderá conferir títulos disponíveis no acervo da biblioteca selecionados especialmente para a ação.

A atividade é aberta à comunidade e integra as ações de promoção da leitura desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, reforçando o papel das bibliotecas públicas como espaços de difusão cultural, formação de leitores e acesso democrático ao conhecimento.

A visitação pode ser feita durante o horário regular de funcionamento da biblioteca, sem necessidade de inscrição prévia.

Serviço

Mostra “Autores Aniversariantes – Vamos juntos celebrar os escritores de março”

Biblioteca Cidade Seródio (rua Mesquita, 103)

De 3 a 31 de março – Terça a sábado, das 8h às 16h45

Informações: (11) 2469-4385

Entrada gratuita