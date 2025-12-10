Prefeitura promove evento de adoção de pets em parceria com supermercado







Neste sábado, das 10h às 13h, a Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Supermercado Lopes, promove eventos de adoção de cães e gatos nas unidades Emílio Ribas, no Jardim Vila Galvão, e também na unidade do Jardim Diogo.

Os cães e gatos que aguardam um novo lar são provenientes do abrigo do Departamento de Proteção Animal (Dpan) da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade. Todos os animais são vacinados, castrados, vermifugados e identificados com microchip.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento pessoal com goto, comprovante de residência e assina termo de responsabilidade. Para quem pensa em levar um gatinho para casa, recomenda-se levar uma caixa de transporte para evitar fugas.

Serviço

Evento de adoção de cães e gatos

Sábado, dia 12, das 10h às 13h

Lopes Supermercados

Unidade Emílio Ribas

Av. Emílio Ribas, 2222 – Jardim Vila Galvão

Lopes Supermercados

Unidade Jardim Diogo

Av. Rio de Janeiro, 1119 – Jardim Diogo