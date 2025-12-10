Prefeitura promove evento de adoção de pets em parceria com supermercado

Neste sábado, das 10h às 13h, a Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Supermercado Lopes, promove eventos de adoção de cães e gatos nas unidades Emílio Ribas, no Jardim Vila Galvão, e também na unidade do Jardim Diogo.
Os cães e gatos que aguardam um novo lar são provenientes do abrigo do Departamento de Proteção Animal (Dpan) da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade. Todos os animais são vacinados, castrados, vermifugados e identificados com microchip.
Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento pessoal com goto, comprovante de residência e assina termo de responsabilidade. Para quem pensa em levar um gatinho para casa, recomenda-se levar uma caixa de transporte para evitar fugas.
Serviço
Evento de adoção de cães e gatos
Sábado, dia 12, das 10h às 13h
Lopes Supermercados
Unidade Emílio Ribas
Av. Emílio Ribas, 2222 – Jardim Vila Galvão
Lopes Supermercados
Unidade Jardim Diogo
Av. Rio de Janeiro, 1119 – Jardim Diogo