Alunos da EPG Teresinha Mian recebem certificado de conclusão do curso de defesa e cidadania







Alunos do 5° ano da EPG Teresinha Mian Alves, no Jardim Álamo, receberam na manhã desta quarta-feira (10) certificado de conclusão do Projeto DECID – Defesa e Cidadania, curso oferecido pela Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP).

Com o objetivo de oferecer formação para que os alunos atuem como multiplicadores de boas práticas, o curso fortaleceu a cultura de autoproteção, promoveu a conscientização e capacitou a comunidade escolar para agir de forma segura e organizada em situações de risco.

Além de simulado de abandono por incêndio, atividade que aconteceu no último dia 5 e marcou a conclusão do último módulo do curso, os estudantes participaram durante as cinco últimas semanas de aulas práticas e lúdicas, nas quais aprenderam sobre evacuação em caso de enchentes, primeiros socorros, escorregamentos, incêndios e segurança pessoal.

A diretora Adriana Sanches Valença celebrou a formatura dos educandos do 5º ano, destacando a valiosa parceria entre a Defesa Civil e a Secretaria da Educação. Ela ressaltou ainda a importância do projeto da Defesa Civil na escola, oportunidade ímpar de fomentar a união da comunidade e a participação das famílias e alunos. Francisca Paulina da Silva, 49, mãe do aluno Rian Paulino, 10, exibia orgulhosa o certificado do filho. Para ela, as aprendizagens do curso sobre cidadania somam valores ao aprendizado oferecido pela unidade escolar, motivo de satisfação para ela.

O aluno Gabriel Primo dos Santos, 11, estava muito contente com a formatura do curso e demonstrou brevemente alguns dos principais aspectos abordados nas aulas, sobre responsabilidade, atenção e pronta ajuda em situações de risco. Já sua colega de turma, Gabrielly Rodrigues de Jesus, 11 anos, estava feliz pela conquista do certificado e ao mesmo tempo ansiosa com a mudança de escola no próximo ano, quando os alunos passam para o ensino fundamental II e vão estudar em outras redes de ensino.

O projeto DECID – Defesa e Cidadania objetivou ainda estimular a responsabilidade social e o protagonismo das novas gerações na construção de comunidades mais seguras e resilientes.