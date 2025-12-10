Alunos do Conservatório de Guarulhos levam a beleza do violino ao palco em recital







O auditório do Conservatório Municipal de Guarulhos reuniu mais de 100 pessoas na manhã do último sábado (6) para assistir ao Recital de Violino dos alunos da instituição. Os estudantes, com idade entre 10 e 15 anos, subiram ao palco sob coordenação do professor Renato Kutner, docente do curso de violino e viola de arco.

Pensado para preparar os alunos para a entrada no mundo musical e incentivar a participação em grupo, o projeto trabalha o compartilhamento dos avanços e dificuldades entre alunos da mesma faixa etária. A apresentação contou ainda com a participação de estudantes mais adiantados, dos cursos regulares, o que, de acordo com Kutner, ajuda os iniciantes a perceberem o quanto podem evoluir e tudo o que podem alcançar.

Com acompanhamento de piano e violoncelo, o repertório levou ao palco canções como Asa Branca, Maria Tem um Carneirinho, Canção Francesa, Hot Cross Buns, Escalando, Ode à Alegria (9° de Beethoven), Remando Alegremente, Brilha Brilha Estrelinha e Jingle Bell, entre outras.

Se apresentaram os alunos André Martins, Bryan Euzébio Barbosa, Ikaro Sachida, Giovanna Ângelo, Henrique de Paiva Lee, Sara Freire Daniel, Sofia Freire Daniel, Arthur Pereira Manoel, Daniel Sales de Oliveira, Denilton Amaro dos Santos, Flávia Alessandra da Silva Calado, Lucas Soares Oliveira, Guilherme Roza da Silva e Yan Sales Sabino. Também participaram do espetáculo a aluna Graziely Cotrim, de piano, e Henrique Barbosa, aluno do conservatório e pai do aluno Bryan, no violoncelo.