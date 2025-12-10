Prefeitura de Guarulhos promove show de Natal no CEU Bonsucesso







O maior evento infantil já realizado pela Prefeitura de Guarulhos, o “Show de Natal – Alegria para toda família”, será realizado no dia 20 de dezembro, sábado, das 13h às 18h, no CEU Bonsucesso. A festa mais esperada do ano combina a magia das celebrações natalinas com a efervescência dos grandes eventos, numa programação que atrai crianças, jovens e adultos para um universo repleto de alegria e diversão. A entrada é gratuita.

Brinquedos infláveis, espaço baby (3 anos) com parque de diversão, air games (fliperamas), pula-pula, playground, parede de escalada e piscina com caiaques e stand up são algumas das atrações que prometem agitar o evento.

Em meio à programação, vale destacar os shows de Belinha, Guerreiras do KPOP, EliteBTS e Labubu. As tradicionais e calorosas brincadeiras de rua do projeto “Na Rua sem Wifi” também marcam presença no evento e prometem ao público o resgate de brincadeiras cativas dos tempos de infância, um convite para que crianças e adultos possam deixar o celular de lado e embarcar de cabeça no livre brincar.

O “Show de Natal – Alegria para toda família” no CEU Bonsucesso contará ainda com castelo de Natal, Papai Noel, personagens natalinos, maquiagem artística, ambientes instagramáveis, pipoca, algodão doce, entre outras atrações.

Foto: Divulgação / PMG