Servidores participam de palestra sobre igualdade de gênero no trabalho

O tema “Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade no Mundo do Trabalho” foi abordado pela pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (NCT Caleidoscópio) e do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Unicamp, Mirlene Simões, para servidores de diversas secretarias, no auditório do Adamastor. A iniciativa da Secretaria de Gestão faz parte da programação da Semana de Direitos Humanos 2025, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos, que termina nesta quarta-feira (10).

Apesar das transformações tecnológicas, a divisão sexual do trabalho doméstico e do cuidado com os filhos se mantém a mesma desde os anos 1990, segundo a socióloga Mirlene, que foi consultora da Unesco, docente da UFSCar e da Unesp.

A pesquisadora discorreu sobre o assunto à luz dos 30 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, completados este ano, que é considerada pela Organização das Nações Unidas um plano visionário para alcançar direitos iguais para todas as mulheres e meninas e que foca em 12 áreas de ação, incluindo trabalho e economia, participação política, paz, meio ambiente, erradicação da violência contra as mulheres, entre outras.