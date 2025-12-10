Guarulhos inicia vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório nesta quarta-feira







A vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) começa nesta quarta-feira (10) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Guarulhos, com exceção das UBSs Morros e Cecap, que seguem em reforma. O imunizante é destinado a gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna, e deve ser aplicado em dose única a cada nova gravidez.

Responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos, o VSR é uma das principais causas de hospitalizações infantis. Em Guarulhos, apenas em 2025, até 4 de dezembro, foram registradas 263 internações e cinco óbitos confirmados por exame RT-PCR relacionados ao vírus. A vacina protege os recém-nascidos desde o nascimento até os seis meses de vida, reduzindo significativamente o risco de complicações.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e comprovante da 28ª semana de gestação emitido durante o pré-natal. A Secretaria da Saúde orienta ainda que as gestantes aproveitem a ida à UBS para atualizar as vacinas contra influenza e covid-19. O imunizante contra o VSR pode ser aplicado simultaneamente a esses, ampliando a proteção durante o pré-natal.

Serviço

Os endereços das UBSs estão disponíveis em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.