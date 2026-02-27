CAPS Dr. Osório César recebe primeira edição do CarnaRAPS na nova sede

Nesta sexta-feira (27), das 10h às 14h, a Secretaria da Saúde, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), promoveu a 3ª edição do CarnaRAPS na nova sede do CAPS Dr. Osório César, localizada na rua Silvio Barbosa, 330, Vila dos Camargos. O evento reuniu usuários dos serviços, profissionais, familiares e a comunidade em uma programação voltada à convivência, à inclusão e à valorização da saúde.

A realização do evento na nova unidade trouxe um significado especial para esta edição, já que o espaço conta com estrutura mais ampla e adequada para o desenvolvimento das atividades terapêuticas, oficinas e ações comunitárias, ampliando as possibilidades de cuidado e convivência para usuários e familiares. O novo ambiente também favorece a integração com o território e o fortalecimento das ações coletivas promovidas pela rede.

Esse impacto pode ser percebido na experiência de quem participou da atividade. Usuário do CAPS há cerca de três anos, João Paulo Amaral de Lima, de 29 anos, morador do Cocaia, destaca que eventos como o CarnaRAPS contribuem para o bem-estar emocional ao promover momentos de integração, convivência e pertencimento. Segundo ele, iniciativas coletivas ajudam a estimular a participação e a motivação, especialmente em períodos mais difíceis. A relação com o serviço também foi decisiva em sua trajetória pessoal: após um período de internações e agravamento do quadro de saúde mental, encontrou no CAPS acompanhamento contínuo, tratamento medicamentoso e apoio da equipe multiprofissional. Com isso, reorganizou a rotina, retomou atividades como a prática de exercícios físicos e passou a participar ativamente do serviço, inclusive como conselheiro gestor, colaborando na organização de ações junto aos profissionais.

A importância da atividade também foi destacada por familiares presentes. Moradora do Pimentas, Jeane Jesus dos Santos, de 42 anos, mãe de uma usuária do CAPS Infantojuvenil Amigo Jovem, considera que tais iniciativas fortalecem a autoestima dos participantes e proporcionam um ambiente de convivência em que se sentem aceitos e seguros. Ela relata que o acompanhamento multiprofissional oferecido pelo serviço foi fundamental para compreender as necessidades da filha e reorganizar o cuidado no dia a dia, além de oferecer apoio emocional em um momento de grande vulnerabilidade.

Também moradora da região do Pimentas, Sandra Maria Pereira de Sousa, de 42 anos, mãe de uma adolescente também atendida pelo CAPS Infantojuvenil Amigo Jovem há dois anos, reforça que a participação em atividades promovidas pelo serviço é importante para o desenvolvimento e o bem-estar da filha. Segundo ela, o acompanhamento tem sido essencial tanto para a adolescente quanto para si própria, especialmente por lidar sozinha com o cuidado dos filhos. A convivência no CAPS, inclusive, possibilitou a construção de vínculos com outras mães, como Jeane, ampliando o suporte social.

A programação celebrou a Reforma Psiquiátrica e reforçou a importância do cuidado em liberdade, destacando que a saúde mental se constrói com vínculo, participação e convivência. Com música, fantasias e atividades coletivas, a ação promoveu expressão, pertencimento e integração entre os participantes, evidenciando o papel da arte e da cultura na promoção do bem-estar. A primeira edição do evento ocorreu no Parque Júlio Fracalanza, em 2024, e, no ano passado, foi realizada na sede do Projeto Tear.