Circuito de bem-estar da Prefeitura de Guarulhos lota o Adamastor com serviços exclusivos para mulheres

Em comemoração ao mês da mulher, a Prefeitura de Guarulhos promoveu na manhã desta sexta-feira (27) o Circuito de Bem-Estar “O Despertar dos Sentidos”, que contou com um público feminino de mais de 700 pessoas, na Universidade São Judas Tadeu, na Vila Camargos.

No local, as participantes puderam passar por quatro estações de bem-estar (respire, desacelere, revitalize e harmonize) voltadas ao autocuidado feminino; pela feira artesã; por serviços de saúde (vacinas, teste glicemia, aferição pressão arterial, testes rápidos de algumas doenças), e também receber orientações da Sabesp, obter encaminhamento para uma das 500 vagas de emprego em empresas parceiras e conferir o espaço demonstrativo de compotas de doces gourmet das oficinas das Casas da Mulher Guarulhense.

Com o auditório lotado, o evento foi aberto pela subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, que ressaltou o desafio em estar à frente da pasta e o trabalho desenvolvido para otimizar os serviços ofertados nas cinco Casas da Mulher Guarulhense. Ela citou o compromisso da atual gestão com o acolhimento, o cuidado, o fortalecimento e a autonomia da mulher, além da promoção do empreendedorismo feminino e a valorização da mulher em sua integridade.

Impossibilitada de comparecer, a primeira-dama de Guarulhos e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Caroline Sanches, enviou uma mensagem por vídeo na qual cumprimentou o trabalho realizado pela subsecretaria que está na linha de frente com as mulheres em estado de vulnerabilidade. Ela lembrou que com a taxa de feminicídio aumentando, o Fundo Social busca auxiliar o público feminino através de cursos de capacitação e geração de renda, os quais contribuem para a autonomia e independência financeira feminina.

A solenidade contou ainda com a participação da 1ª tenente médica do Comando Metropolitano 7 da Polícia Militar, Ana Paula Bonanno; delegada da Mulher, Vanessa Chagas, comandante da Patrulha Maria da Penha; de representante da Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad) e da subsecretária de Comunicação, Leniza Krauss.

Oportunidades

Entre os serviços disponibilizados ao público feminino no Circuito de Bem-Estar, estiveram massagem, yoga, orientações sob cuidados da pele e cabelo, degustação de chás, orientação nutricional com degustação de sucos funcionais; estímulo ao empreendedorismo com a exposição e comercialização de artesanato confeccionado por assistidas pelas Casas da Mulher Guarulhense, mulheres atípicas e indígenas; oferta de 500 vagas de emprego e serviços de saúde (vacinas, teste glicemia, aferição pressão arterial, testes rápidos de algumas doenças).

A aposentada como auxiliar de enfermagem Francisca de Araujo Amâncio dos Santos, de 69 anos, frequenta a Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso e aprovou o evento, pois, após muitos anos, teve oportunidade de fazer limpeza de pele e se sentiu “mais refrescada, com a pele macia e suave”. Também apreciou as orientações sobre sucos e os chás ofertados na ocasião.

Já a artesã Rita Alves Moreira, de 39 anos, expôs na Feira Artesã bolsas de crochê que aprendeu a confeccionar na oficina da Casa da Mulher no Recreio São Jorge no ano passado e bijuterias que faz há muito tempo. Ela considerou o espaço maravilhoso para quem quer empreender e apresentar seus produtos.

Por sua vez, a professora Valquíria Romão Parletta, de 58 anos, viu no evento uma oportunidade de conseguir logo uma colocação. Ela fez entrevista de emprego e conseguiu encaminhamento para a entrevista final de um supermercado, em uma vaga de operadora de caixa. Valquíria sentiu-se bem acolhida e avaliou a ação como “organizada, ótima e ágil”.

O evento foi coordenado pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.