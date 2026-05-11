Linha 19-Celeste enfrenta disputa judicial e obras para Guarulhos podem atrasar

As obras da futura Linha 19-Celeste, projeto que promete ligar Guarulhos à capital paulista por meio do metrô, enfrentam um novo obstáculo que pode afetar diretamente o cronograma da construção. Mesmo após a realização do leilão que definiu as empresas responsáveis pelos trabalhos, dois dos três lotes da obra acabaram sendo alvo de disputas judiciais movidas por empresas que participaram da licitação e questionam o resultado do processo.

De acordo com informações confirmadas pela estatal responsável pela linha, os lotes 1 e 2 estão temporariamente suspensos enquanto aguardam decisões da Justiça. O lote 1 inclui as cinco futuras estações localizadas em Guarulhos, trecho considerado um dos mais aguardados pelos moradores da cidade. Já o lote 2 contempla a região entre Jardim Julieta e Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, além da construção do pátio de manutenção dos trens.

Até o momento, apenas o lote 3, que atende a região central da capital paulista, segue liberado para continuidade das etapas previstas. Esse trecho foi vencido pela Odebrecht. Com o impasse judicial envolvendo grande parte do projeto, cresce a preocupação sobre possíveis atrasos na entrega da Linha 19-Celeste, considerada uma das principais promessas de mobilidade urbana para a ligação entre São Paulo e Guarulhos.