Vacimóvel leva vacinação contra influenza e outras doenças à Escola Jean Piaget neste sábado

Como parte das estratégias para ampliar o acesso à vacinação, a Prefeitura de Guarulhos levará o Vacimóvel à Escola Jean Piaget neste sábado (28), durante a ação do programa Guarulhos Cidadania. O atendimento ocorrerá das 9h às 14h, com oferta da vacina contra a influenza e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

A iniciativa busca aproximar os serviços de saúde da população, facilitando o acesso à imunização em diferentes regiões da cidade, especialmente em locais de grande circulação.

Além da vacina contra a gripe, estarão disponíveis doses contra sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), HPV, meningite (ACWY), hepatite B, tétano e difteria (dupla adulto) e febre amarela.

A vacinação contra a influenza é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e idosos com 60 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas e outros públicos.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto. No caso de adultos, a caderneta de vacinação deve ser apresentada, se disponível; para crianças e adolescentes, o documento é obrigatório. Pessoas com comorbidades devem apresentar receita médica ou outro comprovante da condição.

Durante a semana, o Vacimóvel segue com atendimento no Centro Universitário ENIAC, na região central, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, até o dia 2 de abril.

Serviço:

Guarulhos Cidadania – Escola Jean Piaget

Data: 28/03 (sábado)

Horário: 9h às 14h

Endereço: Rua Maria Luiza Pericó, s/n° – Jardim Acácio.