Mutirão Volta às Aulas oferecerá mais de 1.000 vagas de estágio e jovem aprendiz em Guarulhos

Conseguir um lugar ao sol no mercado de trabalho quando se é jovem e sem experiência é um grande desafio. Para ajudar quem está em busca da primeira oportunidade profissional, no próximo dia 25 a Prefeitura de Guarulhos realizará o Mutirão Volta às Aulas, com mais de 1.000 vagas de estágio e jovem aprendiz.

O evento acontece no Centro Municipal de Educação Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo), das 9h às 16h. As oportunidades são oferecidas por empresas parceiras destinadas a jovens aprendizes e estudantes dos ensinos médio e superior.

Para participar da seleção, basta levar documento com foto e currículo atualizado. O evento é promovido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) e da Subsecretaria da Juventude.

Serviço

Mutirão Volta às Aulas de Estágios e Jovem Aprendiz

Público-alvo: jovens aprendizes e estudantes dos ensinos médio e superior

Data: 25 de fevereiro, das 9h às 16h

Local: CME Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo)