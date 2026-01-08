Suspeitos de participar de sequestro em Guarulhos são presos pela polícia

Dois homens foram presos pela Polícia Civil em Guarulhos, suspeitos de participação no sequestro de um caminhoneiro ocorrido no ano passado. O motorista teria sido atraído por um chamado falso em um aplicativo de cargas e acabou caindo em uma emboscada.

Ao chegar ao endereço indicado, o caminhoneiro foi rendido sob ameaça de arma de fogo e levado para um cativeiro no município. No local, ele foi agredido e teve suas contas bancárias esvaziadas pelos criminosos. A quadrilha também extorquiu a transportadora onde a vítima trabalhava, exigindo pagamento sob ameaça de morte.

Após investigação, a polícia identificou William e Lucas como os principais envolvidos no crime. Segundo os investigadores, William foi responsável pela abordagem armada, enquanto Lucas teria criado o perfil falso utilizado para atrair a vítima. Durante a ação policial, um terceiro homem foi preso por tráfico de drogas, após a apreensão de entorpecentes e anotações no local.