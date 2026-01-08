Prefeitura promove obra para melhorar sistema de drenagem no Parque São Miguel

Redação Guarulhos Hoje
Divulgação / PMG

Um grande paredão com 22 metros de altura vem sendo erguido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), na rua Mangaratiba, no Parque São Miguel. A obra, que começou em dezembro de 2025, é promovida pela Regional Pimentas e tem por objetivo principal melhorar a captação das águas da chuva.

O paredão é formado por malotões de concreto – peça pré-moldada, pesada e resistente, que evitará a erosão do talude existente, bem como promoverá o direcionamento das águas das chuvas, evitando alagamentos nas ruas que ficam na parte mais baixa do bairro.

Para colocar os pesados malotões, a regional conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica. O veículo auxilia no trabalho minucioso para posicionar as pesadas peças de forma correta. A previsão é que a obra seja finalizada até o final de janeiro.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.