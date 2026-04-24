GCM prende homem em flagrante por violência doméstica contra a ex-companheira no Marmelo

Agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na noite de quarta-feira (22), no bairro Marmelo, por violência doméstica contra a ex-companheira.

A equipe foi acionada pela Central 153 para averiguar denúncia na UPA São João, onde a vítima deu entrada com ferimentos de agressão à faca. Após contato com a mulher, os GCMs foram até a residência do agressor e conseguiram localizá-lo, prendendo-o em flagrante. A arma do crime também foi apreendida e as partes encaminhadas ao 7º Distrito Policial.

A vítima permaneceu sob cuidados médicos. O delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei n.º 14.994/2024 (antifeminicídio), que alterou o Código Penal e a Lei Maria da Penha, endurecendo o tratamento contra esses crimes.