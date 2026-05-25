PF realiza seis prisões e apreensão de drogas no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal realizou, nos dias 23 e 24/5, ações de fiscalização no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que resultaram na prisão de seis pessoas, na apreensão de drogas, de armas e de peças de armamento, além da instauração de inquérito policial para apurar agressão ocorrida em voo internacional.

Durante fiscalizações, policiais federais prenderam em flagrante três suspeitos por tráfico internacional de drogas. Duas delas transportavam cerca de 3 kg de entorpecentes ocultos em bagagens, com destino à Espanha e à África do Sul. A terceira passageira tentava embarcar para a França transportando cocaína em cápsulas ingeridas, por isso foi encaminhada ao hospital para acompanhamento médico.

No período, também foram realizadas três prisões contra investigados por crimes como receptação, agressão e violação sexual mediante fraude.

Em outra ocorrência, policiais federais apreenderam, aproximadamente, 6,5 kg de haxixe, duas pistolas, uma luneta, carregadores e peças para montagem de fuzil em bagagem despachada por passageiro que não embarcou no voo. Foi instaurado inquérito policial para identificação dos envolvidos.

A Polícia Federal também instaurou inquérito para apurar agressões e insultos praticados por um passageiro contra a mulher que o acompanhava durante voo vindo de Amsterdã, na Holanda.

Além disso, por determinação da Justiça do Trabalho de Uberlândia/MG, foi apreendido o passaporte de uma brasileira que tentava embarcar para a Alemanha.