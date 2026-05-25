GCM prende três traficantes e apreende adolescente em ações contra o tráfico de drogas

Agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam três traficantes e apreenderam um adolescente no final de semana.

Na manhã de sexta-feira (22), no bairro Invernada, um homem e um adolescente foram flagrados com quase 300 porções de entorpecentes na rua da Sede. Já na noite de domingo (24), no Recreio São Jorge, agentes do Canil prenderam dois homens na rua Santina. Com eles, mais 430 porções de drogas, dois aparelhos celulares e um caderno da contabilidade do crime.

As ações culminaram com três prisões de traficantes e um adolescente apreendido, assim como a apreensão de 1,2 kg de cocaína e maconha, distribuídas em 730 porções das drogas.