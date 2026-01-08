UNG oferta 3500 vagas gratuitas em cursos de curta duração

De 12 a 30 de janeiro, a Universidade Guarulhos (UNG) oferece mais de 70 cursos presenciais e gratuitos. A iniciativa faz parte do Projeto Capacita e disponibiliza 3500 vagas nas áreas de saúde, negócios, humanas, exatas e tecnologia.

Abertos ao público, as qualificações proporcionam oportunidades para quem deseja desenvolver competências, ampliar conhecimentos, conhecer novas áreas de atuação ou se preparar para o mercado de trabalho. E cada workshop possui duração de quatro horas, com direito a certificação.

A programação contempla temas como: orientação profissional e elaboração de currículo; primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos; psicologia e seus campos de atuação; educação financeira, Excel 2020 avançado; curso de comunicação inclusiva na escola; composição e formulação de maquilagens e batons; a importância da anatomia na cirurgia geral de pets; o narcisista e as relações amorosas: como lidar?; pontos de aplicação de toxina botulínica: terço superior da face; oficinas sobre enxaguantes bucais; cálculo de medicação; receitas funcionais: imersão em técnica dietética; câncer de colo do útero: atualização prática sobre o DNA-HPV; e um dia de perito.

Dentro da grade ainda é possível se inscrever nos cursos de legislação aplicada ao SUS para concursos; avaliação nutricional; odontologia ensinada em vídeos curtos para grandes aprendizados; pesquisa científica descomplicada; fundamentos de segurança da informação; treinamento de força com a oclusão vascular; e comunicação inclusiva na educação infantil. Os temas ampliam a possibilidade de formação e atuação profissional.

O reitor da UNG, Yuri Neiman, explica que o Capacita é um projeto transformador, pois proporciona à comunidade qualificação profissional de qualidade em curto prazo. “A Universidade Guarulhos, por meio do Projeto Capacita, oferece educação acessível, prática e alinhadas às necessidades da sociedade, possibilitando desenvolver novas habilidades em diferentes áreas profissionais”, informa.

Para conferir os cursos disponíveis e fazer a inscrição, basta acessar o link https://forms.office.com/r/CBV0Krp4zA. No dia da capacitação, é preciso levar um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas da cidade.