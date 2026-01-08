Prefeitura realiza feira de adoção de cães e gatos no Shopping Bonsucesso neste sábado

Neste sábado (10), A Subsecretaria de Bem-Estar Animal (DPAN) de Guarulhos promoverá, das 10h às 16h, mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos no Shopping Bonsucesso (avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308), próximo à Loja Sandry.

Todos os animais à disposição para adoção são castrados, vacinados, vermifugados e possuem chip de identificação. Os interessados em levar para casa um novo amigo devem apresentar comprovante de endereço, RG e CPF. Na oportunidade, será preciso responder a um questionário sobre as condições que serão oferecidas ao animal, garantindo o seu bem-estar.

Para adoção de gatinhos, é recomendável levar uma caixa de transporte para evitar fugas.

Dar um lar é um gesto de amor e responsabilidade. Encha sua vida de carinho e companhia!