Cempics inicia programação de 2026 com práticas integrativas, cultura e bem-estar

O Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics), localizado dentro do Parque Júlio Fracalanza, inicia a programação de 2026 com uma série de atividades gratuitas e abertas à população no final de janeiro. As ações são voltadas à promoção do cuidado integral em saúde, do bem-estar, da cultura e do fortalecimento da convivência comunitária, e não necessitam de inscrição prévia.

A programação começa no próximo dia 23 (sexta-feira), às 9h, com a roda de conversa “Apresentando o Cempics Fracalanza – Práticas Integrativas e Complementares e suas Evidências”, em comemoração ao Dia Mundial da Medicina Integrativa. O encontro, conduzido por Denise Antunes, gerente do serviço, será realizado na sala de atividades da unidade e abordará os avanços e a importância das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Sistema Único de Saúde, destacando seu papel no cuidado humanizado e integral das pessoas.

No dia 26 (segunda-feira), às 9h15, o público poderá participar da Vivência de Dança Circular, também conduzida por Denise Antunes, na Tenda Branca do Parque Júlio Fracalanza. A prática, que propõe a dança em roda como ferramenta de aprendizado coletivo, integração humana e conexão harmoniosa, a partir de referências tradicionais e contemporâneas de diferentes culturas, marcará o retorno da oficina semanal, às segundas-feiras.

Já nos dias 27 e 29 de janeiro, ambos às 7h15, acontecem as Práticas Corporais da Medicina Tradicional Chinesa – Lian Gong, com a terapeuta Lívia Portugal. A atividade trabalha a desestagnação da energia vital, o sopro da vida, conhecido como Qi, promovendo equilíbrio mental, corporal e espiritual. As práticas também serão realizadas na Tenda Branca do Parque com opção de uso da sala de atividades do Cempics em caso de dias frios ou chuvosos.

Ainda no dia 29, às 10h, o Cempics promove o tradicional Sarau no Parque, na Tenda Branca, com temática voltada à Cultura de Paz, em alusão ao Dia Mundial da Não Violência e Cultura de Paz, celebrado em 30 de janeiro. O evento reúne apresentações musicais, poesias e exposição artística, valorizando a produção cultural e fortalecendo a relação entre saúde, arte e comunidade.

Encerrando a programação do mês, no dia 30, às 10h, será realizada a atividade de Lian Gong e Tai Chi Qi Gong, conduzida pela Dra. Telma de Moura Reis, também na Tenda Branca. As práticas, originárias da Medicina Tradicional Chinesa, combinam movimentos suaves, respiração e concentração, contribuindo para o fortalecimento do corpo, a melhora da postura e da flexibilidade, além da promoção do equilíbrio físico, mental e emocional.

As ações integram as iniciativas do Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional, que convida a sociedade a refletir sobre o cuidado com a mente, a prevenção de adoecimentos psíquicos e a promoção do equilíbrio emocional ao longo do ano.