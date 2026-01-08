Prefeitura revitaliza avenida Onze de Agosto e entrega nova área de lazer em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou, na última terça-feira (6), uma área de lazer novinha na avenida Onze de Agosto, construída em um trecho que estava abandonado e foi totalmente transformado em benefício dos moradores do Jardim Zaíra e de toda a cidade.

Revitalizada pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do novo Departamento de Administração, Zeladoria, Áreas Verdes e Praças, a área está equipada com equipamentos de academia popular e um pet park. As árvores do local receberam poda e um projeto paisagístico foi implantado.

Outra novidade é a implementação de uma pista de caminhada no entorno do córrego. Para quem for utilizar o espaço à noite, a Prefeitura instalou um varal com lâmpadas, tornando a experiência dos munícipes mais segura e aconchegante. Também foram instaladas lixeiras e um totem com câmeras de monitoramento.