Colégio Up Kids inicia atividades e abre matrículas na Vila Augusta

Um novo espaço educacional passa a integrar a rede de ensino de Guarulhos. O Colégio Up Kids abriu oficialmente suas matrículas e inicia suas atividades na Vila Augusta, ampliando as opções de educação infantil na região.

A escola oferece educação integral e berçário, com proposta pedagógica voltada ao desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, em um ambiente planejado, colorido e seguro. A estrutura foi pensada para atender desde os primeiros anos de vida até a fase inicial da educação básica.

Localizado em uma área estratégica do bairro, o Colégio Up Kids conta com salas adaptadas, espaços lúdicos e equipe capacitada, priorizando acolhimento, aprendizado e bem-estar dos alunos.

A chegada da instituição reforça o crescimento da oferta educacional na Vila Augusta, atendendo famílias que buscam ensino de qualidade e proximidade com a residência.

Serviço

Colégio Up Kids – Educação Infantil, Integral e Berçário

Endereço: Rua Doutor João Bueno, 25 – Vila Augusta

Informações e matrículas: (11) 92217-7584 ou presencialmente na unidade

Matrículas abertas