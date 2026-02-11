Cata-Tralha atende Jardim Santa Emília bairros e mais sete bairros no final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (14) pelas ruas do Jardim Santa Emília, Jardim Santa Inês, Jardim Sílvia, Jardim Nova Taboão e Jardim Taboão. No domingo (15) os bairros atendidos serão Jardim Bela Vista, Jardim Jovaia e Jardim Divinolândia.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado, dia 14 fevereiro

Jardim Santa Emília

Rua Armandina Braga de Almeida, rua Belarmino Antônio Garcia, rua Bom Jesus do Norte, rua Cabreúva, rua Cachoeiro do Itapemirim, rua Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, rua Center, rua Clementina de Jesus, rua Conceição Castelo, rua Criselidia Brito Barros, rua Divino de São Lourenço, rua Dores R. Pedras, avenida Emília de Castro, rua Francisco José Linhares, rua Gabriel Palhal, rua Gilberto Freire, rua João Liberato dos Santos, avenida Marginal, alameda Martins, rua Padre Geraldo Mauzerol, rua Sandro Moretti Pinezi, rua Sítio dos Macines, rua dos Corretores de Imóveis e rua Águas Vermelhas.

Jardim Santa Inês

Rua Acapulco, rua Adolfo Noronha, rua Beleza, rua Canário, rua Caramuru, rua Carinas, rua Chanes, rua Conceição da Barra, rua Diamantina, viela Gabriel, rua Imarés, rua Irapuru, rua Jurupis, viela Leão de Judá, Passagem Libéria, rua Maria Rodrigues da Silva, rua Maturi, rua Nhambu, rua Palestra, rua Paulo Canarim, avenida Príncipe de Gales, rua Sebastião D’Oeste e rua Vicente Leporace.

Jardim Sílvia

Rua Iepê, rua Imonclar E. Lazari, rua Indiana, praça Josua, rua Petrócia, viela Pérsia, rua Santo Antônio da Posse, avenida Sumaré, rua São Gabriel da Palha e viela Viena.

Jardim Nova Taboão

Travessa Assunção, viela Assunção, viela Bruni, rua Carazinho, rua Copan, rua Coronel Pacheco, rua Nilce Malheiros de Alcântara, avenida Nova Taboão, rua São Vicente das Minas e rua Trajano de Faria.

Jardim Taboão

Rua Croqueta, rua Interina e rua Paulínia.

Domingo – dia 15 de fevereiro

Jardim Bela Vista

Viela A, rua Agnello Trama, rua Araraquara, rua Bauru, rua Cabrália, rua Chibata, rua Cruzeiro do Sul, avenida Dona Emília de Castro Martins, rua Duartina, rua Formosa do Rio Preto, rua Garça, rua Girassol, rua Havana, rua Humberto Brochini, rua Idioma Esperanto, rua Ipauçu, rua Jacarandá, rua Jaú, rua José Pio Magalhaes, praça Juscelino Kubitschek de Oliveira, rua Laranjal, rua Lençóis Paulista, rua Maringá, avenida Martins Júnior, rua Marília, rua Monte Azul, rua Monte Carlo, rua Olinda, rua Oslo, rua Pederneiras, rua Pinheiro Verde, rua Pirajá Cirilo, rua Piratininga, rua Prússia, rua Rio Claro, rua Santo André, viela Senador Cortes, rua Sertãozinho, rua Sorocaba, rua São Bernardo, rua São Caetano, rua São João Nepomuceno, rua São João do Oriente, rua Tapus, rua Trovão, rua Uniflor, rua Varsóvia, rua Vera Cruz e rua Zaire.

Jardim Jovaia

Rua Anhembi, rua Araranguá, rua Araçoiaba da Serra, rua Batuara, rua Bom Jardim da Serra, rua Doutor Célio Pereira Araújo, rua Francisco A Pinto, viela Frota, rua Gravatal, rua Grão Pará, praça Ito, praça José Manoel de Freitas, praça José do Patrocínio, viela Maio, praça Maria Augusta Rinaldi, rua Pacule, rua Pedro Alexandre, rua Projetada, praça Ramos, rua Salto do Itararé, rua Santa Cecília Pavão, rua Santo Antônio do Paraíso, rua Siderópolis, rua São Jerônimo da Serra, rua São Sebastião da Amoreira, rua Tejupa, viela Tietê, rua Timburi, rua Tubarão, rua Urna, rua Particular das Oliveiras e praça do Chá.

Jardim Divinolândia

Rua Alexandre Coelho, rua Alípio de Souza, rua Antônio Marques, avenida Carilau Cerri, rua Dona Dalvina, rua Dona Pina, avenida Ismaela Carbonel, rua Joaquim Borges, rua José Gouveia, rua José Rodrigues, rua Luciano Fernandes, avenida Maria Cerri e avenida Norberto Braz.