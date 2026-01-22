GCM prende cinco traficantes e apreende 1,7 kg de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu cinco criminosos e apreendeu 1,7 quilo de entorpecentes em ações realizadas em diferentes regiões da cidade.
Quatro pessoas foram presas na quarta (21). No Jardim Pinhal, agentes da Inspetoria de Trânsito e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) prenderam três traficantes com 800 gramas de cocaína e maconha, além de R$ 444 em dinheiro. Já no Jardim Testae, a Inspetoria Ambiental prendeu outro criminoso com 500 gramas de drogas e R$ 85.
Na manhã desta quinta-feira (22), no Jardim Leblon, a Inspetoria Leste prendeu mais um traficante com 400 gramas de substâncias ilícitas e R$ 55 em dinheiro.
Todos os presos permaneceram à disposição da Justiça, reforçando o compromisso da GCM com o combate ao tráfico de drogas e a segurança da população de Guarulhos.