PF prende dois estrangeiros no Aeroporto de Guarulhos por tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens de nacionalidade nigeriana suspeitos de tráfico internacional de drogas, nesta quarta (22), durante ações de fiscalização no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Os suspeitos foram abordados durante o controle migratório e tentavam embarcar transportando cápsulas de cocaína no interior do organismo. Após a prisão, ambos foram encaminhados, sob escolta da Polícia Penal do Estado de São Paulo, ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG), onde permanecerão internados até a completa expulsão das cápsulas.

Na véspera, também durante operações no controle migratório do aeroporto, a Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão. Os detidos foram conduzidos ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.