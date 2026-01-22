GCM de Guarulhos prende traficantes e captura foragidos em ações de combate ao crime

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou ações em diferentes regiões da cidade que resultaram em prisões, apreensão de drogas e captura de foragidos da Justiça.

Na terça-feira (20), no Jardim Santa Vicência, agentes da Inspetoria Norte prenderam um traficante com 800 gramas de cocaína e maconha, além de dinheiro e balança de precisão. No Jardim Angélica, equipes da Inspetoria Leste flagraram outro tráfico com 200 gramas de entorpecentes, sendo o autor foragido da Justiça por roubo. Já na Cidade Soberana, a ROMU prendeu um criminoso com 100 gramas de drogas.

No Centro, a Inspetoria Centro prendeu uma mulher por furto de calçados, recuperando sete pares subtraídos de uma loja. A GCM também capturou dois foragidos da Justiça nos bairros Jardim Adriana e Jardim Paraíso, procurados por roubo e tráfico.

As ações reforçam o compromisso da GCM com a segurança da população e o combate ao crime em Guarulhos.