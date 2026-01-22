Polícia Civil e EDP identificam furto de energia em academia de Guarulhos

Uma operação da Polícia Civil, realizada nesta quinta-feira (22) com apoio da EDP, concessionária de energia elétrica de Guarulhos, flagrou furto de energia em uma academia de musculação localizada no bairro Jardim Ponte Alta I.

Durante a fiscalização, técnicos da distribuidora constataram a existência de uma manobra irregular que impedia a medição correta do consumo de energia elétrica, caracterizando o crime. O prejuízo estimado à concessionária ultrapassa R$ 20 mil.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, e o proprietário do estabelecimento responderá por furto de energia, crime previsto em lei, com pena de multa e reclusão de um a quatro anos. Além do processo criminal, o responsável também deverá pagar o valor correspondente à energia não faturada durante o período da irregularidade, além de custos administrativos, conforme determina a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A EDP destaca que, nos últimos anos, as operações antifraude realizadas em sua área de concessão têm apresentado resultados positivos, especialmente na redução de reincidências entre comércios e indústrias de grande porte. Entre as estratégias adotadas estão o uso de inteligência artificial, a ampliação de sistemas de blindagem mecânica e a intensificação da parceria com órgãos públicos, como as forças policiais.

A concessionária alerta ainda que fraudes no sistema elétrico representam riscos à segurança, podendo causar acidentes, sobrecarga na rede, interrupções no fornecimento e danos a equipamentos elétricos. Somente profissionais habilitados devem manusear a rede elétrica.

Além dos riscos, o furto de energia gera prejuízos à coletividade, incluindo queda na arrecadação de impostos destinados a áreas como saúde e educação. Segundo a Aneel, parte das perdas causadas por ligações irregulares acaba sendo repassada à tarifa paga pelos consumidores.

A EDP orienta que a população contribua com o combate a esse tipo de crime por meio de denúncias feitas pelos canais oficiais de atendimento da concessionária.