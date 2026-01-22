Prefeitura de Guarulhos entrega obras de canalização do córrego Panambi

A Prefeitura de Guarulhos finalizou as obras de canalização do córrego Panambi, beneficiando a população de Cumbica e região. A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira (21) e contou com as presenças do prefeito Lucas Sanches, do vice-prefeito Thiago Surfista e dos secretários de Infraestrutura Urbana e Obras, Roberto Kimura, e de Administrações Regionais, Giovani Sanches, entre outras autoridades.

A canalização abrange o trecho entre a praça Estrela do Norte e a rua João Alfredo, totalizando mais de 1.200 metros de extensão e 17,8 quilômetros quadrados de área total. Entre as intervenções, estão o alargamento do leito do córrego, construção de muro de contenção lateral em concreto, interligação dos tubos de drenagem e aprofundamento de 3 metros da calha para aumentar a vazão.

A Prefeitura também executou pavimentação asfáltica, reforma de bocas de lobo e ações de zeladoria. A obra tem como objetivo melhorar a drenagem urbana, garantir a mobilidade e oferecer mais segurança para pedestres e motoristas.

A iniciativa faz parte do plano de reurbanização da região e representa um passo importante para a valorização do bairro e melhoria da qualidade de vida dos moradores e comerciantes locais. A obra deixará de legado o combate às enchentes, a proteção do meio ambiente e o cuidado da Prefeitura com a população de Guarulhos.