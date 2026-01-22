Futsal feminino realiza seletiva a partir desta sexta-feira com apoio da Prefeitura de Guarulhos

O Estrela de Guarulhos, entidade parceira da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, fará seletiva de futsal feminino nesta sexta-feira (23) e sábado (24), como também nos próximos dia 31 (sábado) e domingo (1º), das 9h às 13h, no Ginásio Fioravante Iervolino, localizado na rua Mauritânia, s/nº, Jardim Santa Francisca.

A iniciativa tem como objetivo montar uma equipe competitiva para a temporada 2026 nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20.

As interessadas precisam ter entre 7 e 19 anos e comparecer ao local portando RG, além de roupa adequada para a prática esportiva. As menores precisam de acompanhamento de um responsável.

Para participar da seletiva, a atleta ou o responsável precisa realizar a inscrição previamente pelo WhatsApp (11) 99998-1450 ou pelo formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1hd25FLzXq8-yIDrUpJFN2jssiEV7JyxMrdvmk28bpJU/edit?hl=pt-br.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, destacou a necessidade das seletivas para o engrandecimento da modalidade esportiva. “As entidades têm nosso apoio quando se trata de fomentar o esporte na cidade. Ações como essas são importantes para buscar novos talentos e garantir mais resultados para o time que representa Guarulhos em competições oficiais”.