Operação Cata-Tralha vai atender 12 localidades neste final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão por 12 localidades neste próximo final de semana. No sábado (24) os veículos passarão pelo Jardim Tranquilidade, Vila São Rafael, Vila Cidade Brasil, Vila Capitão Rabelo, Vila Ruth, Vila Sirena, Jardim Eusonia e Vila Íris. No domingo (25), os locais atendidos serão Vila Augusta, Vila Pedro Moreira, Vila Sorocabana e Vila Ristori.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Subsecretaria de Gestão de Resíduos reforça que o Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Programação

SÁBADO – 24 DE JANEIRO DE 2026

Jardim Tranquilidade

Travessa Batola, travessa Batuíra, rua Bezerra de Menezes, rua Cabo Antônio Pereira da Silva, rua Carlos Walter Hisserich, viela Cetim, rua Dezesseis, avenida Dois, rua Dona Dica, avenida três , travessa Dona Dica, travessa Doutor Pacheco, rua Doutor Renato Pacheco Braga, avenida Emílio Ribas (1435 a 2250), rua Francisco Foot, rua Gabriel Delane, rua Inácio Bitencourt, rua Jacob, rua João Germano da Silva, rua Leon Diniz, rua Lombroso, rua Manoel Quintão, rua Maria Valderez Conti, rua Mirabelli, travessa Mirabelli, praça Nossa Senhora de Fátima, rua Jacob , travessa São Borja, rua 3° Sargento-Aeronáutica Euber Q. Júnior, rua 3° Sargento-Aeronáutica João G. do Santos, avenida Três, avenida Um, rua Viana de Carvalho e rua Vinícius.

Vila São Rafael

Rua Alegre, rua Américo Violin de Carvalho Braga, viela Angelis, rua Araguaia, viela Araçá, rua Centralina, rua Ceres, rua Coronel Rafael Tobias, rua David dos Santos, rua Deniz Brian, rua Deus do Sol, rua Doutor Passos, rua Esperança, rua Excelsior, rua Friburgo, rua Guararapes, rua Ideal, rua Isaura, rua Jaime Redondo, rua Lima, rua Lázaro Pereira, praça Manoel Maluli, rua Maria Celeste dos Santos, rua Moderna, rua Pindorama, rua Quarto Centenário, rua Salvador Dolado Arruda, rua Santa Angelina, rua Santiago Neto, rua Santo Stéfano, rua Tegipe, rua Tibet e rua da Aviação.

Vila Cidade Brasil

Rua Anapurus, praça Belvedere, rua Catuípe, viela Floripes, rua Fluminense, rua Guapeve, viela Guaru, travessa Leon Diniz, rua Manoel Foz, rua Mato Grosso, rua Projetada, rua Rio Grande do Sul, rua Rio de Janeiro, rua Santa Catarina, praça São Benedito do Sul e avenida São Paulo.

Vila Capitão Rabelo

Rua Céu Azul, rua Dona Alviza, rua Engenheiro César Polillo, rua Foz do Iguaçu, rua Francisco Polilo, rua Gopouva (490 a 1.000), rua Joaquim Rabello, rua Martinho Polillo, rua Mauro Rodrigues da Silva, rua Professor João Sartor, rua Segundo-Sargento Geraldo Berti, rua 3° Sargento-Aeronáutica Alcides Oliveira, rua Urutaí e rua viela.

Vila Ruth

Rua Alvorada.

Vila Sirena

Rua Alfredo Cerquinho, rua Jabuticabeiras, rua Paschoal Conte, rua São Sebastião e rua Dona Margarida Galvão.

Jardim Eusonia

Viela Buriti Alegre, rua Clóvis, travessa Clóvis, rua Durval, rua Eusonia, rua Feliz, rua Joana, viela José Ruiz, rua Norma, rua 1°Sargento Osmar Cortes Claro, rua Rafael, travessa Rafael, rua 2°Sargento Névio B. dos Santos e rua 2º Sargento Pedro Krinski.

Vila Íris

rua Íris e avenida Leopoldo Cunha.

DOMINGO – 25 DE JANEIRO DE 2026

Vila Augusta

Rua Adelino Alexandre, rua Albino Fantazzini, rua Alfredo Araújo de Lima, rua Amorinópolis, rua Ana Rosa, rua Antonieta Aguirre de Moraes Barros, rua Antônia Ávila, avenida Antônio Iervolino, rua Antônio Lopes Martins, rua Anápolis, travessa Apuí, rua Arlinda Falcão, travessa Arraias, rua Augusta, rua Augusto Cezar de Souza Lima, rua Brasílio Lombardi, rua Buruí, rua Cabo Basílio Zechin Júnior, rua Cabo Benedito Alves, rua Cabo Elizeu Pinhal, praça Carlos Corrêa Penteado, praça Carlos Dengler, rua Carlos Roberto Doto, rua Clauce de Souza Lima, rua Claudete Fantazzini Souza Lima, rua Constâncio Colalilo, rua Dona Leopoldina, rua Doutor Afonso Pena, rua Doutor João Bueno, rua Emílio Saviolle, praça Enedino de Souza Lima, rua Engenheiro Alexandre Machado, rua Eugênio Antônio Zanetti, rua Firmino Perella, rua Frade Manoel Simões, rua Francisco Antunes, rua Francisco Bondanca, rua Giovanna Luzia Pesce, avenida Guarulhos N°400 a 2.406, rua Guilhermino Lima, rua Irineu Machado, rua Januário Bonanato, rua Joaquim Carneiro Lima, rua Joaquim Miranda, rua José Mandotti, rua José Momo, rua José Revoredo, rua José Sarraceni, viela Jota, rua Júlio Pena, avenida Leonor, rua Lulu Belencas, rua Manoel Joaquim Monteiro, rua Manoel Proença Filho, rua Maria Augusta, rua Maurício de Oliveira, rua Miami, rua Milton, travessa Neia, rua Nespario Lips, rua Nilton, viela Nisa, rua Noêmia Delafina, rua Oswaldo Rodrigues Barbosa, praça Padre José de Anchieta, viela Paina, rua Professor Ferreira Paulino, travessa Professora Cecília Meireles, rua Raul Torres, viela Rei, rua Rui Barbosa, rua Salvador Gaeta, rua Santa Filomena, rua Santa Izabel, Passagem Soinco, rua Sorval, travessa Terezinha, viela Veril, rua Vitalina Leite Balduino, rua Vito Lilla, rua da Cantareira, Passagem da Paz, rua Conego Valadão, avenida Presidente Humberto C. Branco N°100 a 3.760 , rua Cabo Romeu Casa Grende, rua São Sebastião , rua Cabo Oscar Rossin, rua Gabriela, rua Taquara, travessa Ari de Carvalho, rua Waldemar Carvalho , rua Ari de Carvalho, rua Sold. Antonio Caetano de Souza Filho, rua Sold. Antonio Coelho de Silveira , rua Júlio Penna, rua Leo de Oliveira e rua Jose esperança da conceição.

Vila Pedro Moreira

Rua Gaspar de Oliveira Viana, rua Marcolina Moreira, rua Santa Rita de Cássia, rua Silvestre Vasconcelos Calmon, avenida Tomaz Edson, rua do Córrego, rua Joaquim Moreira, rua Maria Rosa de Jesus, rua Ana Moreira, rua Brígida Barbosa, rua Maria Inês, rua Octavio Nunes da Silva, rua Mogi das Cruzes e rua Baltaza de Carvalho.

Vila Sorocabana

Viela Botira, viela Caray, rua Dona Otávia, rua Doutor Eloy Chaves, rua Doutor João Batista Soares de Faria, rua Doutor João Batista Vasques, rua Doutor Sebastião Ferraz, rua Felipe Cabral de Vasconcelos, viela Iraí, viela Iripi, rua José Dias de Moura, rua João Coelho, rua João Rodrigues de Miranda, rua Machado, rua Salgado de Castro, rua São João, rua dos Telles, rua Marechal Hermes da Fonseca, rua Januário Maruai, rua Marechal Deodoro da Fonseca, rua das Palmeiras, rua Dona Antonia e rua Paraná.

Vila Ristori

Rua Goiás, rua Minas Gerais e rua Donato Del Cazale.