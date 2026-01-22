Inscritos nos Polos Ativação 60+ retomam atividades físicas com muita animação

Aproximadamente 150 pessoas participaram nesta quinta-feira (22) das atividades físicas gratuitas do projeto Ativação 60+, no polo do Centro Municipal de Educação Ambiental (Cemea) Chico Mendes, na Vila Isabel. Animados e bem-dispostos depois do período de férias, o grupo retomou na semana passada as aulas do projeto desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso, inicialmente desenvolvido para pessoas com 60 anos ou mais e que agora aceita também pessoas abaixo dessa idade.

Comandados sempre por um educador físico, os 60 polos beneficiam atualmente 4.500 pessoas com atividades físicas; aulas de inclusão digital; atendimento de psicólogo, de nutricionista e de assistente social. As aulas incluem ginástica funcional (alongamento, Pilates, dança e exercícios localizados), exercícios para agilidade e coordenação motora.

A procura da população pela iniciativa, segundo a subsecretária Cristiane Gonçalves, tem se intensificado em razão de os participantes perceberem os avanços implementados nos polos, que passaram para locais mais seguros, e os benefícios obtidos em suas próprias vidas. Ela ressaltou que o projeto ampliou o público-alvo e passou a atender também o público com menos de 60 anos para que alcancem à terceira idade com qualidade de vida física e emocional.

As aulas acontecem duas vezes por semana em CEUs, escolas, UBS e locais cedidos por parceiros. Os endereços dos polos podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/node/11993. Interessados podem se inscrever diretamente nos polos. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 96635-8439.

Disposição e bem-estar

Aos 63 anos, a dona de casa Maria Izabel Tiller Costa, participa das aulas no Cemea Chico Mendes. Há oito anos fez cirurgia na coluna porque uma vértebra saiu do lugar em razão de uma queda. Ela se considera uma pessoa ativa e que gosta de fazer atividades ao ar livre. Ela revelou ainda que estava contanto os dias para a volta das aulas do Ativação 60+ e quando não vem à aula, se sente triste e fica mal como se faltasse alguma coisa.

Já a artesã e consultora de semijoias, Maria José Sena de Jesus, de 53 anos, pretende chegar aos 60 anos bem, com muita saúde e independente. Ela frequenta o polo e acha a proposta maravilhosa, não apenas pelos exercícios serem adequados para o fortalecimento de músculos e ossos, mas também pelas amizades que adquiriu, as quais a fazem se sentir bem.