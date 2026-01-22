Oficina de culinária apresenta prato típico da cidade aos alunos com deficiência visual

Os alunos com deficiência visual assistidos pelo projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis) participaram nesta quinta-feira (22) da oficina de culinária do guisado guarulhense, um prato típico do município. A ação ocorreu na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e que coordena o projeto.

O guisado guarulhense, elaborado com quatro ingredientes (milho, mandioca, arroz e pinhão de araucária) e uma proteína (frango, porco ou peixe), era um prato de fácil preparo, nutritivo e consumido pelos fiéis que participavam durante todo o mês de agosto da Festa de Bonsucesso, no século XVIII. Esses ingredientes eram cultivados pelas famílias que viviam no entorno da Igreja de N.S. de Bonsucesso, no bairro de Bonsucesso.

Para a subsecretária Mayara Maia, a oficina de culinária é mais uma forma de promover autonomia, inclusão e pertencimento. Ao vivenciar o preparo de um prato típico da nossa cidade, de acordo com a gestora, os alunos com deficiência visual acessam a cultura local por meio do tato, do olfato e do sabor, fortalecendo vínculos, memórias e a participação ativa na vida comunitária.

A oficina foi ministrada pela guia de turismo Araçari Salles que, além de orientar os alunos sobre a elaboração da iguaria, forneceu informações sobre sua história e origem, as quais foram obtidas pelo historiador Elton Soares de Oliveira para a publicação do livro Revelando Bonsucesso, em 2010.

Os integrantes do Peis colaboraram cortando a mandioca, o frango, a o milho e os temperos, como no caso de Camilo Alves Pereira, de 36 anos, que picou a cebola. Ele fez aula de orientação em mobilidade do Peis porque perdeu a visão em razão do glaucoma.

Camilo gosta de cozinhar e aprovou o guisado. Pretende fazê-lo em sua casa, no Jardim Presidente Dutra, para que a família possa conhecer e provar. Já o professor Matheus Sandre, ex-aluno do projeto e contador de histórias na rede municipal de ensino, considerou a comida típica deliciosa e destacou a importância de conhecer e valorizar a cultura da cidade.