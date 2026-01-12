Polícia Militar prende motociclista armado em Guarulhos

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta segunda (12) por porte ilegal de arma de fogo em Guarulhos. A ocorrência foi registrada e apresentada no 8º Distrito Policial do município.

Segundo a PM, durante patrulhamento de rotina, equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano abordaram um motociclista que conduzia uma BMW S1000RR. Durante a revista, os policiais localizaram dentro da mochila do suspeito uma pistola calibre .380, modelo Taurus TH380, com 14 munições intactas e prontas para uso.

Questionado sobre a procedência da arma e a autorização para porte, o homem afirmou que o armamento pertenceria a um amigo, mas não apresentou qualquer documentação de registro ou permissão legal.

Diante da situação, o caso foi enquadrado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que trata do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O suspeito foi conduzido ao 8º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.