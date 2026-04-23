Casas da Mulher oferecem rodas de conversa e aulas de artesanato gratuitas

A agenda de atividades gratuitas programadas para a próxima semana, entre segunda e quinta-feira, dias 27 a 30, nas Casas da Mulher Guarulhense conta com a roda de conversa “Você ainda sabe o que te faz feliz?”, aula de ioga, treino funcional, oficinas de vagonite de fita e de linha, de costura criativa, crochê, mídias sociais (Facebook), bijuteria e pintura em tecido. O público feminino interessado em participar deve se inscrever pelo telefone/WhatsApp (11) 2472-1213.
Promovidas pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, as atividades visam a promover elevação da autoestima e da autonomia feminina, oferecer alternativas de geração de renda, conhecimento para o empreendedorismo e empoderamento feminino, acolhimento e bem-estar.
Os endereços das Casas da Mulher Guarulhense podem ser conferidos no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.
Programação da semana
27/4 (segunda-feira)
8h15 – Aula de treino de ginástica funcional – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h – Oficina de vagonite de fita– Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de mídias sociais (Facebook) – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de vagonite de linha – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
28/4 (terça-feira)
9h – Roda de conversa “Você ainda sabe o que te faz feliz?” – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
29/4 (quarta-feira)
8h15 – Aula de ioga – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina de mídias sociais (Facebook) – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
14h – Aula de ioga – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
30/4 (quinta-feira)
9h – Roda de conversa “Você ainda sabe o que te faz feliz?” – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Oficina de pintura em tecido – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
14h – Oficina de pintura em pano de prato – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de bijuteria – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h30 – Aula de ioga – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão