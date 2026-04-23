Procon Guarulhos alerta para sinais de golpes em compras online

A atração de consumidores com preços abaixo do mercado em vendas online e em redes sociais tem se tornado prática comum dos golpistas que, a cada ano, fazem um número maior de vítimas. Por esse motivo, o Procon Guarulhos alerta a população para os sinais de que aquilo que parece ser uma grande oportunidade é, na verdade, um roubo. Através de grupos de promoções, publicações patrocinadas e páginas dedicadas a, supostamente, ajudar o usuário a economizar, os golpistas enxergam a possibilidade de ganhar dinheiro com um produto que nunca chegará ao destinatário.

De acordo com o órgão, é importante que, ao receber ofertas de produtos ou serviços pelas redes sociais ou por e-mail, o consumidor busque por sinais de que aquela promoção é verdadeira. Para evitar cair em vendas falsas, é importante procurar os canais oficiais de venda da empresa antes de realizar qualquer compra, atentando-se à escrita correta do nome da marca ou da loja. Ofertas com o preço muito abaixo do mercado acendem alerta para a possibilidade de golpe, assim como sites que oferecem apenas PIX ou boleto em nome de pessoa física como possibilidades de pagamento. Pesquisar o nome e o CNPJ da empresa em portais como Reclame Aqui também são formas de descobrir se há algo de errado com a instituição.

O Código de Defesa do Consumidor trata de compras online no Artigo 49, onde expressa ser garantido ao consumidor o arrependimento em até sete dias após o recebimento da encomenda, sem necessidade de justificativa e com reembolso total do valor. São citados também o direito a receber a compra dentro do prazo previamente estipulado e garantia de 30 dias para bens não duráveis e até 90 dias para bens duráveis.

Procon Guarulhos

Os atendimentos presenciais do Procon Guarulhos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes locais:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 29, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312