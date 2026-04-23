Idosos do projeto Ativação 60+ curtem dia de piscina com atividades aquáticas

Mais de 500 idosos participaram nesta quinta-feira (23) do Ativação na Piscina, iniciativa que reúne os integrantes do projeto Ativação 60+ em um dia no parque aquático do Clube Plêiades, no Jardim Cachoeira. O público da melhor idade participa frequentemente dos projetos da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil de Guarulhos.

Criado para incentivar a realização de atividade física, o evento proporciona atividades aquáticas monitoradas por profissionais durante um dia de sol e, nesta edição, compareceram alunos de oito polos do projeto. Além disso, as ações também trabalham a socialização, o estímulo cognitivo e motor, a integração social e o fortalecimento dos laços comunitários.

Atividades gratuitas para idosos nos quatro cantos da cidade

O projeto Ativação 60+ recebe o público da melhor idade em mais de 80 espaços de Guarulhos com atividades gratuitas que promovem a qualidade de vida e o envelhecimento saudável e ativo. Nos polos são oferecidas ginástica funcional (alongamento, pilates, dança e exercícios localizados); exercícios para agilidade e coordenação motora; aulas de inclusão digital; acolhimento com psicólogo, assistente social e nutricionista.

Os interessados podem verificar a unidade mais próxima da sua residência através do link https://www.guarulhos.sp.gov.br/node/11993.