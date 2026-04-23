Prefeitura remove descarte irregular em diversas regiões da cidade

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), mobilizou, nesta quinta-feira (23), as equipes responsáveis pela remoção de descarte irregular em diversas regiões. Resíduos foram retirados de ruas e avenidas de oito bairros pelas regionais Vila Galvão/Cabuçu e Taboão.

As equipes passaram pela avenida Benjamin Harris Hunnicutt (Vila Rio), rua Liza (Cabuçu), ruas Hélia e Guarani e avenida José Antônio Cabral (Vila Galvão), ruas Eduardo e Edson de Souza (Jardim Flor da Montanha), rua Cano Moisés de Oliveira (Picanço), rua Granito (Jardim Primavera), Estrada do Elenco (Jardim São Domingos) e rua Onze (Jardim Marilene).

Entre os descartes retirados das vias estavam sofás, restos de móveis e de materiais oriundos da construção civil, vaso sanitário, caixas de papelão, cama, espuma de colchão, entre outros. Todo o material recolhido foi devidamente destinado a local apropriado.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A população pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.