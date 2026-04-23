Guarulhos promove diálogo sobre vigilância e o Regulamento Sanitário Internacional na resposta a emergências

Na quarta-feira (22), a Secretaria da Saúde de Guarulhos realizou o encontro Diálogos em Vigilância – A rede CIEVS no contexto do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), com o objetivo de fortalecer as estratégias de vigilância e qualificar a resposta a emergências em saúde pública. A atividade, promovida pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), reuniu 62 participantes no anfiteatro da pasta, entre servidores de diferentes áreas da secretaria e representantes de hospitais do município.

A programação foi composta por três apresentações. A primeira, conduzida pela pesquisadora de pós-doutorado e analista em saúde global Barbara Frossard Pagotto, abordou o RSI sob a perspectiva histórica e normativa, incluindo o papel do ponto focal nacional, a coordenação intersetorial, as principais emergências de importância internacional e as atualizações do instrumento.

Na sequência, a chefe do Posto de Vigilância em Portos, Aeroportos e Fronteiras (PVPAF) da Anvisa em Guarulhos, Wanda Fornaciari Augusto, apresentou as medidas sanitárias recomendadas pelo RSI nos pontos de entrada, com ênfase no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A palestrante detalhou as estratégias e a organização da agência na resposta a possíveis Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) ou Emergências em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

Encerrando o encontro, a chefe da Divisão Técnica do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) de Guarulhos, Fernanda Nunes da Matta Carmo, destacou a atuação da rede CIEVS na detecção, prevenção e resposta a emergências em saúde pública. A apresentação também trouxe conceitos fundamentais sobre eventos e emergências em saúde, reforçando o papel do CIEVS no monitoramento oportuno e na articulação das respostas no âmbito municipal.

Integração e resposta rápida

A iniciativa reforça a importância da integração entre diferentes níveis de vigilância e instituições para a identificação precoce de riscos e a adoção de medidas ágeis diante de possíveis ameaças à saúde da população. Essa articulação envolve, por exemplo, a notificação oportuna de casos suspeitos de doenças de notificação compulsória, como dengue, sarampo ou febre amarela, o monitoramento em pontos de entrada, como o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e a resposta rápida a eventos como surtos ou agravos com potencial de disseminação.

Ao final, o encontro foi avaliado positivamente pelos participantes, que destacaram a relevância do tema e a contribuição das discussões para o aprimoramento das práticas de vigilância em saúde no município.