Teatro Padre Bento recebe espetáculo sobre Carolina Maria de Jesus neste domingo

O Teatro Padre Bento, em Guarulhos, recebe neste domingo (26), às 19h, o espetáculo “Salve ela! Carolina Maria de Jesus em cena”, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia. A apresentação integra o Circuito CultSP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, e é realizada em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

A obra de Carolina Maria de Jesus em cena

Carolina Maria de Jesus é uma das vozes mais importantes da literatura brasileira. Nascida em Sacramento (MG), em 1914, ela viveu por anos na favela do Canindé, em São Paulo, e registrou em diários a dureza e a dignidade do cotidiano da pobreza. Sua obra mais conhecida, “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, publicada em 1960, tornou-se um marco da literatura nacional e foi traduzida para mais de uma dezena de idiomas.

O espetáculo “Salve ela!” traz à cena a trajetória dessa mulher negra, periférica e escritora que desafiou as estruturas sociais de seu tempo. A montagem explora a força de sua palavra e a relevância de seu legado para as discussões contemporâneas sobre raça, gênero e desigualdade social.

Circuito CultSP em Guarulhos

O Circuito CultSP é um programa de difusão cultural do Governo do Estado que leva espetáculos, mostras e atividades artísticas a diferentes municípios paulistas com entrada gratuita. A parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos viabiliza a apresentação no Teatro Padre Bento, reforçando o papel do equipamento como espaço de acesso democrático à cultura e às artes cênicas.

A apresentação de “Salve ela!” em Guarulhos é mais uma oportunidade para que a população da cidade entre em contato com produções de qualidade sem qualquer custo, dentro da programação cultural do município.

Serviço

Salve ela! Carolina Maria de Jesus em cena

Data: Domingo, dia 26 de abril

Horário: 19h

Local: Teatro Padre Bento

Endereço: Rua Francisco Foot, nº 3 – Jardim Tranquilidade – Guarulhos

Entrada: gratuita

Informações: (11) 2229-5043