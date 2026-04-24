Prefeitura mantém ações de rotina contra a dengue e orienta população a vistoriar o quintal no fim de semana

Com a chegada do fim de semana, a Secretaria da Saúde orienta a população a reservar alguns minutos para vistoriar o próprio imóvel e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Até o momento, o município registra 201 casos confirmados de dengue. Embora não configure um cenário de alta incidência, o número reforça a necessidade de manter as ações de rotina e os cuidados dentro de casa.

A Prefeitura de Guarulhos mantém ações contínuas de combate ao vetor em todas as regiões da cidade. Nesta semana, equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizaram bloqueios com eliminação de criadouros, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e atenderam demandas encaminhadas pela população.

Entre os dias 13 e 17, 51 locais receberam essas ações. O trabalho realizado em campo é direcionado prioritariamente a áreas com registros suspeitos ou confirmados da doença e a locais com maior potencial de proliferação do mosquito. A Secretaria da Saúde orienta que moradores dessas regiões mantenham atenção redobrada.

Bairros atendidos

Segunda-feira (13)

Bloqueios: Vila Milton e Jardim Vila Galvão

ADL: Jardim Munhoz, Gopoúva, Centro, Itaim e Jardim Fortaleza

Pontos estratégicos: Jardim Adriana, Vila Galvão e Jardim Presidente Dutra

Denúncias: Jardim Vanira

Terça-feira (14)

Bloqueios: Vila Barros

ADL: Itaim, Centro, Ponte Grande, Gopoúva, Jardim Tranquilidade, Jardim Fortaleza e Jardim Presidente Dutra

Pontos estratégicos: Taboão, Jardim Almeida Prado, Jardim Paraíso, Jardim Presidente Dutra, Cidade Parque São Luiz, Cumbica e Cidade Cumbica

Denúncias: Bonsucesso

Quarta-feira (15)

Bloqueios: Vila Rosália, Ponte Grande, Jardim Vila Galvão e Mato das Cobras

ADL: Centro, Ponte Grande, Gopoúva, Jardim Fortaleza, Itaim e Jardim Presidente Dutra

Pontos estratégicos: Vila Augusta, Centro, Macedo, Vila Fátima, Bonsucesso, Vila Nova Bonsucesso e Jardim Ponte Alta

Denúncias: Jardim Triunfo

Quinta-feira (16)

Bloqueios: Parque Flamengo e Mato das Cobras

ADL: Jardim Munhoz, Jardim Tranquilidade, Jardim Presidente Dutra, Gopoúva, Centro, Itaim, Ponte Grande e Ponte Alta

Pontos estratégicos: Parque Alvorada, Vila Pires, Jardim Brasil, Aracília, Água Chata, Jardim Piratininga, Vila Izildinha e Vila Laurita

Sexta-feira (17)

Bloqueios: Cidade Parque São Luiz

ADL: Vila Augusta, Cidade Brasil, Centro, Cidade Parque São Luiz, Água Azul e Anita Garibaldi

Pontos estratégicos: Vila Fátima, Bom Clima, Vila Flórida, Cocaia, Cidade Seródio e Conjunto Residencial Haroldo Veloso

Denúncias: Jardim Belvedere, Jardim Imperial, Jardim Eusônia, Jardim Fortaleza e Jardim Adelina

Dez minutos no quintal podem evitar a dengue

As equipes também atuaram em pontos estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e imóveis com maior risco de proliferação do Aedes aegypti. No entanto, muitos imóveis permanecem fechados durante o dia, o que impede o acesso dos agentes e reforça a importância da vistoria por parte dos próprios moradores.

Pratos de plantas, garrafas, calhas entupidas, caixas d’água destampadas e qualquer recipiente que acumule água podem se tornar criadouros do mosquito. A orientação da Secretaria da Saúde é que cada morador reserve ao menos dez minutos, duas vezes por semana, para vistoriar o quintal e eliminar possíveis focos, esvaziando recipientes, mantendo-os cobertos ou descartando corretamente o que não for utilizado.

Ao identificar água parada em imóveis abandonados ou áreas públicas, a população pode acionar os canais oficiais para verificação. O registro pode ser feito junto ao CCZ, pelo telefone 2436-3666.