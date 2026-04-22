Bibliotecas municipais promovem Clube de Leitura com obra de Jean Paul Sartre nesta sexta e sábado

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos promove, nesta sexta-feira e sábado, dias 24 e 25, encontros do Clube de Leitura com a obra “O existencialismo é um humanismo”, de Jean Paul Sartre. A atividade é gratuita e não necessita de inscrição prévia.

Na sexta-feira, o encontro será realizado das 10h ao meio-dia, na Biblioteca Monteiro Lobato, localizada na rua João Gonçalves, 439. Já no sábado, no mesmo horário, a atividade acontece na Biblioteca Cidade Seródio, situada na rua Mesquita, 103.

Aberto ao público, o Clube de Leitura propõe a leitura compartilhada e o debate coletivo da obra, incentivando o pensamento crítico, o diálogo e a participação da comunidade nos espaços culturais do município.

O evento é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos. Mais informações: (11) 2087-6904