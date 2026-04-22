Prefeitura de Guarulhos promove melhorias em abrigos e terminais de ônibus

Com o objetivo de proporcionar mais conforto, acessibilidade e segurança aos usuários do transporte público, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), tem promovido a reforma de abrigos e paradas de ônibus por toda a cidade. Até o momento, 157 estruturas foram reformadas, contando com iluminação e nova pintura.

As oito regionais administrativas – Centro, Vila Galvão/Cabuçu, Cumbica, São João, Pimentas, Cidade Satélite, Bonsucesso e Taboão – realizam a roçagem do mato alto, a varrição e a retirada do lixo nas papeleiras instaladas nas estruturas.

Melhorias também foram implementadas em miniterminais, como as estruturas instaladas na praça Quarto Centenário e na avenida Bartholomeu de Carlos, em frente ao Shopping Maia.

Terminais de ônibus

Em 2025, os terminais de ônibus São João e Pimentas foram revitalizados. Os dois locais ganharam nova identidade visual, pintura em toda a edificação e no solo, além de sinalizações verticais e horizontais. Os banheiros foram revitalizados com nova pintura, troca de torneiras, papeleiras e de toda a parte elétrica e hidráulica. Foram instalados novos bebedouros e lixeiras, além da criação de um fraldário.

Os terminais também receberam totens com câmeras de monitoramento ligadas diretamente à Central SmartMob, localizada na sede da Semob, além da disponibilização de sinal de wi-fi gratuito para acesso à internet.

O Terminal Pimentas passou a contar com um novo acesso, que impactou positivamente o trânsito da região. A via proporcionou a melhoria da circulação das 33 linhas municipais, seis intermunicipais e, especialmente, do dia a dia dos mais de 1,2 mil usuários que passaram a contar com até duas novas partidas e mais agilidade na saída dos veículos.

As intervenções proporcionaram a readequação da geometria, o que resultou na melhoria do raio de giro dos ônibus, diminuindo o tempo de permanência e de deslocamento interno dos veículos, com ganho de aproximadamente 15 minutos por partida.

Também foram implementados o remanejamento de abrigos e a construção de baia para embarque e desembarque, plantio de grama, melhorias no pavimento, sinalização viária, entre outros.