Projeto Grafite transforma barreiras da Via Dutra em galeria a céu aberto no Jardim Maria Dirce

A RioSP, uma empresa Motiva, implementou o Projeto Grafite em parceria com a Prefeitura de Guarulhos e artistas da cidade, em uma iniciativa urbana e cultural que transforma as barreiras antirruídos da Via Dutra em uma grande galeria a céu aberto no trecho de Guarulhos, na região do Jardim Maria Dirce.

A proposta ressignifica o espaço urbano por meio da arte, valorizando o grafite como linguagem contemporânea e legítima, além de promover o pertencimento local e fortalecer a conexão entre a concessionária e a comunidade.

“Este projeto é extremamente importante por levar a arte urbana a um espaço de grande circulação, transformando a paisagem da cidade e aproximando a população da cultura do grafite. Ao mesmo tempo, valoriza os artistas locais e fortalece a identidade cultural de Guarulhos. É arte viva, acessível e com impacto direto no cotidiano da população”, aponta o prefeito Lucas Sanches.

Mais do que uma intervenção estética, o Projeto Grafite está diretamente conectado ao contexto da rodovia. As obras foram pintadas nos dois últimos finais de semana e estão expostas entre o km 210,8 ao km 211,6. Elas incorporam mensagens visuais relacionadas à segurança viária, mobilidade urbana, convivência e respeito à vida, contribuindo para a conscientização de forma criativa, acessível e integrada ao território.

A iniciativa reforça a importância da colaboração entre poder público, iniciativa privada e artistas locais na valorização do espaço urbano.

Arte com propósito

A curadoria artística é um dos pilares do projeto. Os grafites foram concebidos para dialogar com a realidade local e com o ambiente da Via Dutra, priorizando mensagens claras, de fácil leitura e alinhadas ao cotidiano de quem circula pela rodovia.

Os temas abordam segurança viária, convivência urbana e respeito à vida, com uma estética contemporânea que valoriza a identidade da região e o trabalho de artistas locais.

“Os grafites não são apenas arte, mas sim uma intervenção artística com mensagens visuais expressivas, que trazem reflexões, através de um estilo personalizado de cada artista e seu olhar único; que agora poderá ser apreciado por quem vive, circula e trabalha ao redor da Via Dutra”, destacou a diretora presidente da RioSp, Carla Fornasaro.

Galeria a céu aberto

A iniciativa transforma as barreiras antirruídos em uma galeria a céu aberto, onde a arte urbana ganha protagonismo e passa a integrar a paisagem da cidade. O projeto estimula o cuidado coletivo, o orgulho pelo território e o fortalecimento do sentimento de pertencimento.

Ao integrar arte, infraestrutura e comunidade, o Projeto Grafite reforça o conceito de que a rodovia também é parte da cidade, contribuindo para uma relação mais próxima, humana e conectada com o espaço urbano.

“Para mim o projeto é extremamente importante por levar arte urbana para um espaço de grande circulação, transformando a paisagem da cidade e aproximando a população da cultura do grafite. Além disso, valoriza artistas locais e fortalece a identidade cultural de Guarulhos, esse projeto é uma potência e levar o grafite pra Dutra é ocupar um espaço gigante com arte, cor e mensagem. É mostrar que os artistas da Cidade de Guarulhos têm voz, talento e muito a dizer, é cultura viva, acessível e com impacto direto na cidade”. Afirma a curadora do projeto, Clau Black.