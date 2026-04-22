Capacitação gratuita em segurança alimentar acontece nesta quinta e ainda tem vagas abertas

A Prefeitura de Guarulhos promove nesta quinta-feira (23), das 9h às 12h, uma capacitação gratuita sobre boas práticas na manipulação de alimentos, com inscrições ainda abertas. A atividade será realizada no anfiteatro da Secretaria da Saúde, no Gopoúva, e busca qualificar profissionais e prevenir doenças relacionadas ao consumo de alimentos e água contaminados.

Voltada a proprietários de estabelecimentos, trabalhadores e estudantes da área de alimentação, a formação também é aberta ao público em geral, ampliando o acesso a informações essenciais para garantir a segurança alimentar. Ao final do encontro, os participantes recebem certificado.

Durante a capacitação, serão abordados temas fundamentais para o dia a dia de quem lida com alimentos, como escolha e armazenamento adequado, transporte, recebimento de matérias-primas, preparo, conservação e descarte correto de resíduos. O conteúdo inclui ainda noções de microbiologia, contaminação e orientações sobre as condições sanitárias de instalações e equipamentos.

A iniciativa integra o ciclo de palestras promovido pela Vigilância Sanitária ao longo de 2026, com o objetivo de reduzir riscos de doenças transmitidas por alimentos e fortalecer práticas seguras em toda a cadeia de manipulação.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online pelo portal da Prefeitura (www.guarulhos.sp.gov.br/inscricao-em-atividades-educativas), o que permite participação mesmo para quem decide de última hora.

Serviço

Anfiteatro da Secretaria da Saúde. Rua Íris, 300, Gopoúva